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Швейцарская прокуратура расследует факты нарушений санкций против РФ

Швейцария, Четверг 15 февраля 2024 20:04
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Швейцарская прокуратура расследует факты нарушений санкций против РФ Архивное фото: Швейцарская прокуратура расследует факты нарушений санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против России, введенных в связи с вторжением в Украину.

Об этом заявила Генеральная прокуратура Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прежде чем решить, как действовать, офис разговаривает с должностными лицами Государственного секретариата по экономическим вопросам, который курирует санкции, и национальное управление по борьбе с отмыванием денег.

"Сейчас проводятся различные разъяснения", - сообщили в ведомстве, отказавшись сообщить, сколько дел рассматривают.

Сейчас Швейцария внесла в свой санкционный список 1422 физических лица и 291 организацию, заблокировав финансовые активы на сумму около 7,7 млрд швейцарских франков (8,7 млрд долларов).

Нарушение санкций против РФ в Швейцарии

Ранее Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Позже сообщалось, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

Также Швейцария увеличила количество людей, которые следят за исполнением санкций против РФ.

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