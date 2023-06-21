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В Швейцарии выяснили, как их бронетехника попала на фронт в Украине

Фото: в Швейцарии выяснили, как их бронетехника попала на фронт в Украине (flickr by 270862)
Автор: Иван Носальский

Бронеавтомобили швейцарского производства Eagle I оказались на фронте в Украине, поскольку их предоставил бывший директор немецкой компании.

Об этом свидетельствуют результаты расследования Минэкономики Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SwissInfo.

Как выяснилось, бронеавтомобили, которые заметили в Украине, были частью партии из 36 единиц, проданных Дании в 1990-х годах. Уже в 2013 году 27 машин перешли к немецкой компании, поставки одобрили швейцарские власти.

В 2018 году бывший управляющий директор фирмы выкупил эти машины. Министерство обороны Германии разрешило ему передать их Украине после того, как с них была снята броня.

Швейцария постановила, что бывший директор нарушил правила реэкспорта.

"Экспорт военного имущества из Швейцарии данному управляющему директору... больше не может быть одобрен, поскольку существует высокий риск его передачи нежелательному конечному получателю", - сказано в сообщении швейцарских властей.

Нейтралитет Швейцарии

Напомним, что Швейцария не предоставляет Украине военную помощь. Также она запрещает другим странам передавать нашим военным вооружение собственного производства.

Но недавно верхняя палата парламента Швейцарии приняла поправку, которая разрешает реэкспорт Украине. Для окончательного разрешения передачи военной техники инициативу должна поддержать и нижняя палата парламента.

В конце марта СМИ выяснили, что на востоке Украины в прифронтовых районах был замечен бронеавтомобиль Eagle I, которые производит швейцарская компания Mowag.

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