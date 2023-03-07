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В Швейцарии отклонили предложение по реэкспорту оружия в Украину

Фото: В Швейцарии отклонили предложение по реэкспорту оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - в понедельник после многочасовых дебатов отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В предложении, которое выдвинул представитель либералов Тьерри Буркарт, предусматривалась отмена запрета реэкспорта военного оборудования в страны, которые "преданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским".

Буркарт, представляя резолюцию, привел такие страны, как Германия, Испания и Дания - они уже обращались к Швейцарии за разрешением на реэкспорт и получили отрицательный ответ. Западные страны-партнеры Берна раздражены такой позицией, добавил парламентарий.

Большинство членов Комиссии по вопросам политики безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против предложения Буркарта. Они объяснили это тем, что предпочитают принимать необходимые поправки в законодательство через парламентскую инициативу.

Кроме того, некоторые члены Совета кантонов выразили принципиальную оппозицию вопросу снятия запрета на реэкспорт, поскольку видели в этом угрозу репутации Швейцарии как нейтрального государства-посредника.

В конце концов против ходатайства Буркарта проголосовали 23 парламентария, за высказались 18 и еще двое воздержались.

Напомним, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

Швейцарская партия FDP предложила правительству оказать помощь Украине с танками Leopard.

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Швейцария