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В Швейцарии на референдуме поддержали дополнительную "13-ю пенсию"

Швейцария, Воскресенье 03 марта 2024 23:01
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В Швейцарии на референдуме поддержали дополнительную "13-ю пенсию" Фото: в Швейцарии состоялся референдум по пенсиям (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Граждане Швейцарии на референдуме поддержали введение дополнительной "13-й пенсии". Такую идею поддержали 58,2% граждан Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение о дополнительной выплате пенсии поступило от профсоюзов. Дополнительную выплату аргументировали ростом стоимости жизни в стране.

Сегодня минимальная пенсия в Швейцарии составляет примерно 1393 долларов в месяц, а максимальная - 2780 долларов. Однако из-за стоимости жизни многим швейцарцам приходится работать и на пенсии.

Против предложения профсоюза выступали правительство, парламент и бизнес, потому что это якобы не по карману Швейцарии. По подсчетам правительства страны, повышение пенсий обойдется более чем в 4,5 миллиарда долларов в год.

Вместе с тем швейцарцы подавляющим большинством проголосовали против повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Ассоциация Avivo назвала результат референдума "исторической победой пенсионеров".

Теперь результаты референдума должен узаконить швейцарский парламент.

Напомним, в Швейцарии был разработан план возвращения украинских беженцев домой.

По официальным данным, Швейцария предоставляет убежище более 66 тысяч украинцев. В конце прошлого года в Швейцарии опубликовали результаты опроса о том, сколько украинцев планируют вернуться домой.

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