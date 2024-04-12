В Швейцарии готовят референдум, который запретит санкции против России

Сбор подписей за проведение референдума инициировала ультраправая Швейцарская народная партия, а также активисты. Они хотят закрепить в конституции страны положение о постоянном вооруженном нейтралитете, которое предусматривает запрет на участие в любом военном союзе.

Также при помощи такой инициативы хотят заблокировать "участие в невоенных мерах принуждения". К этому, в том числе, относятся санкции.

Как пишет Bloomberg, несмотря на то, что подписи для проведения референдума уже собраны, само голосование может пройти не скоро. Правительство и парламент еще должны обсудить этот вопрос после того, как подписи будут юридически заверены. Весь процесс до проведения референдума обычно занимает несколько лет.

Стоит заметить, что на этой неделе Швейцарская народная партия заявила о "целенаправленных попытках подорвать нейтралитет", сославшись на то, что страна ввела санкции ЕС против России. В партии жаловались, что это подорвало международное мнение о Швейцарии как о нейтральной стране.