В Швейцарии из-за аномальной жары ледники тают рекордными темпами

По словам руководителя Швейцарской службы мониторинга ледников (GLAMOS) Матиаса Гусса, к понедельнику на ледниках полностью растает весь выпавший зимой снег.

Что такое "день потери ледников" и почему это важно

Ученые называют этот момент "днем потери ледников". Это дата, когда ледники полностью теряют снег, накопленный за зиму, и дальше тает уже многолетний лед.

За все время наблюдений с 2000 года такой день только один раз наступил раньше – в 2022 году. В этом году он станет вторым самым ранним за всю историю наблюдений.

"Мы наблюдаем просто колоссальную абляцию, высокие темпы таяния льда и снега по всей территории Альп, – заявил Гусс. – Мы на три месяца опережаем нормальный график".

По его словам, только за последние десять дней на леднике Рона растаял почти метр льда.

Почему ледники тают так быстро

В то же время, главная проблема заключается не в отдельных жарких днях, а в том, что высокие температуры держатся все дольше. Чем больше таких дней, тем быстрее сокращаются ледники.

Ситуацию усугубили также небольшое количество снега зимой и пыль из пустыни Сахара, весной осевшей на поверхности льда. Поэтому ледники сильнее поглощают солнечное тепло и тают еще быстрее.

Какие последствия это будет иметь для Альп и Европы

Предварительные оценки свидетельствуют, что и в этом году Швейцария несет значительные потери льда. Окончательные результаты ученые будут подводить осенью.

Особую обеспокоенность вызывает то, что альпийские ледники являются важным источником воды для двух крупнейших европейских рек - Рейна и Роны.

По данным GLAMOS, только с 2000 по 2024 год объем швейцарских ледников сократился на 38%. За последние полвека страна потеряла около 1200 ледников, а ныне их осталось примерно 1300.

Гусс предупредил, что если потепление будет продолжаться такими же темпами, к концу столетия от большинства ледников Швейцарии могут остаться лишь небольшие участки льда.