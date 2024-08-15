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Швейцария заморозила принадлежащие российскому олигарху Керимову 1,5 млрд долларов

Фото: российский олигарх Сулейман Керимов (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

Расследование началось в ноябре после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) к Уполномоченному по правам человека.

Оперативная группа, работающая в рамках расследования, провела восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. В операции участвовали Федеральное ведомство полиции и кантональные полицейские силы.

По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.

Расследование касается подозрений в нарушении Закона об эмбарго в связи с ситуацией в Украине и подозрений в отмывании денег.

На данный момент арестов не произведено, и действует презумпция невиновности.

Ранее сообщалось, что США стремятся конфисковать суперъяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Доходы от ее продажи могут быть переданы Украине. Власти Фиджи конфисковали судно Amadea по американскому ордеру в мае 2022 года, когда Вашингтон усилил санкции против лиц, близких к российскому диктатору Владимиру Путину.

После ареста США забрали яхту из Фиджи в течение часа, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств. Представители исполнительной службы США сменили флаг на яхте и доставили ее в Новую Зеландию.

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