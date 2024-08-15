Швейцария заморозила принадлежащие российскому олигарху Керимову 1,5 млрд долларов

Расследование началось в ноябре после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) к Уполномоченному по правам человека.

Оперативная группа, работающая в рамках расследования, провела восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. В операции участвовали Федеральное ведомство полиции и кантональные полицейские силы.

По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.

Расследование касается подозрений в нарушении Закона об эмбарго в связи с ситуацией в Украине и подозрений в отмывании денег.

На данный момент арестов не произведено, и действует презумпция невиновности.