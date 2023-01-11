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Швейцария запрещает Испании предоставлять оружие своего производства Украине, - Europa Press

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Среда 11 января 2023 06:20
Швейцария запрещает Испании предоставлять оружие своего производства Украине, - Europa Press Фото: Маргарита Роблес, глава Минобороны Испании (Getty Image)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария не дает добро на определенные военные поставки для Украины, нуждающиеся в одобрении страны-производителя, чтобы иметь возможность реэкспортировать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europa Press.

Выступая перед собравшимися в Мадриде испанскими послами глава Минобороны заявила о направлении военной помощи Украине и заверила, что Испания продолжит это делать и в будущем, поддерживая законную оборону нашей страны против "несправедливой, незаконной и жестокой" полномасштабной военной агрессии России.

Также глава оборонного ведомства Испании прокомментировала блокирование Швейцарией передачу Украине военных материалов своего производства.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для материала нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет", - заявила она, добавив, что министерство обороны обратится в посольство страны с просьбой о помощи в получении такого разрешения.

Роблес напомнила, что Испания начала помогать Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать, к чему добавляется прием беженцев, лечение раненых и обучение военнослужащих.

Кроме того, министр подчеркнула военное усиление миссий НАТО по сдерживанию на восточном фланге Альянса и приверженность Испании коллективной обороне.

"Любое минимальное нападение на страну НАТО активирует статью 5, и страны будут действовать в защиту мира", - подтвердила Роблес.

Напомним, что Швейцария отказывала и Германии в вопросе реэкспорта боеприпасов в Украину. Такую позицию Швейцария обосновывает своим статусом нейтральной страны.

Также сообщалось, что после очередного отказа в ноябре 2022 года в парламенте ФРГ призвали депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard.

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