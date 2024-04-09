RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения России, - президент

Фото: президент Швейцарии Виола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В случае нападения России Швейцария намерена защищаться от агрессора вместе со своими европейскими партнерами по НАТО.

Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

По ее словам, инициатива по противовоздушной обороне "Европейский небесный щит" предусматривает оговорку о нейтралитете.

"Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится, и нейтралитет перестанет действовать", - заявила Ахмерд. 

Она отметила, что в этом случае Швейцария сможет "организовать нашу оборону с партнерами".

По словам президента Швейцарии, как и в случае с любой другой системой вооружений, есть надежда, что оборонительный щит "не будет развернут". Однако, утверждает она, сотрудничество поможет Швейцарии в случае обороны. 

Швейцария участвуют в инициативе, выдвинутой Германией, в прошлом году, которая направлена, в частности, на совместные закупки, обучение и обмен информацией, например, данными радаров.

 

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияШвейцарияВойна России против Украины