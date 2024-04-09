Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения России, - президент

По ее словам, инициатива по противовоздушной обороне "Европейский небесный щит" предусматривает оговорку о нейтралитете.

"Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится, и нейтралитет перестанет действовать", - заявила Ахмерд.

Она отметила, что в этом случае Швейцария сможет "организовать нашу оборону с партнерами".

По словам президента Швейцарии, как и в случае с любой другой системой вооружений, есть надежда, что оборонительный щит "не будет развернут". Однако, утверждает она, сотрудничество поможет Швейцарии в случае обороны.

Швейцария участвуют в инициативе, выдвинутой Германией, в прошлом году, которая направлена, в частности, на совместные закупки, обучение и обмен информацией, например, данными радаров.