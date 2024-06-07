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Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг

Берн, Пятница 07 июня 2024 13:14
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Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг Фото: Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швейцария выделит Украине финансовую помощь на цифровизацию государственных услуг. Речь идет о сумме более 60 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Как отмечается, на заседании 7 июня Федеральный совет Швейцарии решил продолжить поддержку Украины в области цифровизации и электронного управления.

Страна выделит для Украины 58,7 млн ​​швейцарских франков (более 64 млн долларов) в течение следующих четырех лет. Средства будут направлены на проекты в регионах, пострадавших от войны. Среди ключевых сфер будут здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Как отмечает швейцарское правительство, цифровизация повышает прозрачность государственных услуг, это в свою очередь имеет решающее значение для восстановления Украины.

Швейцария объявит свою поддержку на следующей конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11 и 12 июня 2024 года в Берлине.

Швейцария положительно отозвалась по поводу украинского приложения и портала государственных услуг "Дія". Проект был реализован благодаря "Электронному управлению для подотчетности и участия" (EGAP), которое способствует цифровой трансформации украинского управления и поддерживается Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) с 2015 года.

Напомним, правительственная делегация Украины во главе с вице-премьером по цифровизации Михаилом Федоровым посетила Швейцарию недавно. Детальнее о результатах визита - в колонке Федорова для РБК-Украина.

Ранее мы рассказывали, какие электронные документы доступны в приложении "Дія".

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