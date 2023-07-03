Швейцария выделила финансовую помощь Украине. Ее потратят на ремонт школ

"Российская военная агрессия нанесла серьезный удар по сфере образования Украины. Тысячи школ по всей стране были повреждены или разрушены, а многие учителя сбежали из зон войны, нарушив тем самым процесс обучения миллионов учеников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта помощь будет направлена для восстановления около 30 школ в регионах, которые непосредственно пострадали от боевых действий. Речь идет о Чернигове, Одессе и Полтаве.

Что предполагается при ремонте

Проект предусматривает установление безопасных многоцелевых классных комнат для обеспечения непрерывного обучения даже во время воздушных тревог.

Восстановление и модернизация школ в городах обеспечит ученикам безопасную и подходящую среду для очного обучения в классе.

Эта инициатива не только укрепит местные государственные службы, но и укрепит устойчивость системы образования в кризисных ситуациях. Продолжение очного обучения также будет способствовать интеграции перемещенных детей и их семей в принимающие общины.

В Федеральном совете Швейцарии отметили, что помощь школам Украины является частью общего плана помощи, который составляет почти 156 млн долларов.

Помощь от Швейцарии

Недавно Швейцария заявила, что поможет Украине с разминированием территорий, для этого страна передаст специальную дистанционно управляемую машину и проведет обучение специалистам.

Также правительство Швейцарии готово оказывать Украине долгосрочную поддержку из-за полномасштабного вторжения России. В частности, Берн намерен выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году.