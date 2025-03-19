Швейцария вдвое увеличила финансирование восстановления Украины

Как отметили в Минэкономики, конкурс является началом реализации инициативы Швейцарии по поддержке Украины на 2025-2028 годы с общим бюджетом 1,5 млрд швейцарских франков. Это в свою очередь первый этап долгосрочной 12-летней поддержки, общий объем которой составит 5 млрд франков.

Сообщается, что дополнительные 50 млн швейцарских франков будут направлены на проекты восстановления Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

В связи с расширением программы срок подачи заявок продлен до 31 марта 2025 года.

Конкурс касается швейцарских компаний, которые имеют юридическое лицо в Украине и могут внести значительный вклад в восстановление и создание дополнительной ценности для украинской экономики.

Обновление условий конкурса не требует повторной подачи заявок. Однако те, кто уже подали документы, имеют возможность внести изменения в свои предложения.