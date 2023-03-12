Швейцария утилизирует рабочие системы ПВО, которые могла бы использовать Украина

В частности, речь идет об утилизации 60 зенитно-ракетных комплексов малой дальности Rapier, часть из которых уже утилизирована.

"Планируется, что все системы будут демонтированы и утилизированы в рамках этих других траншей", - говорит представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

Отмечается, что Швейцария выводит Rapier из эксплуатации с конца 2022 года и потому занялась утилизацией этих ракет.

"Ракеты старые, но еще не совсем устаревшие. Они могут быть очень хорошо использованы против низколетящих целей, таких как беспилотники", - говорит Петер Шнайдер, бывший главный редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ).

По мнению Шнайдера, таким образом Украина могла бы защитить инфраструктуру.

"Это абсурд, что мы утилизируем оборонительное оружие в Швейцарии", - говорит член Национального совета Франсуа Пуанте. Он поддерживает передачу оружия Украине.

Напомним, Совет кантонов Швейцарии отклонил ходатайство о реэкспорте оружия, которое предполагало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

Также Национальный совет страны также отклонил предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов для Украины.

При этом правительство Швейцарии не будет менять свою давнюю политику по поводу запрета передачи оружия швейцарского производства третьим странам, несмотря на растущее давление по его экспорту в Украину.