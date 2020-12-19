Швейцарія посилює карантин через пандемію

У вівторок у Швейцарії введуть посилений карантин. В країні фіксують зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє The Local.

Ресторани і бари закриються, буде дозволено працювати тільки на винос. Спортивні, культурні та розважальні заходи будуть заборонені з 22 грудня до 22 січня.

Місткість магазинів буде обмежена, а кількість одночасно дозволених клієнтів буде залежати від розміру бізнесу.

У Швейцарії, країні з населенням близько 8,6 мільйона осіб, реєструється понад 4000 нових випадків захворювання і 100 випадків смерті кожен день.

Нагадаємо, Швейцарський наглядовий орган за ринком ліків схвалив для використання в конфедерації вакцину від коронавірусу Pfizer. Swissmedic дозволив вакцину від Pfizer/BioNTech.

Крім того, з 24 грудня по 6 січня в Італії вводиться загальнонаціональний карантин. Про таке рішення 18 грудня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.