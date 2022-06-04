Швейцарія дозволила поставку деталей для військової техніки Україні

Відзначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччини та Італії.

Уряд вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку мова йде про компоненти протитанкових пускових установок, у другому - систем ППО.

"Угоди допускають ризик, що деякі запчастини будуть надалі відправлені в Україну. Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради постачання військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Швейцарія дозволила Німеччині передати бойові танки "Леопард" для України. На сьогодні на німецьких складах зберігається 42 такі машини.

При цьому швейцарський уряд відхилило запит Данії на відправку в Україну понад двох десятків бронетранспортерів.

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