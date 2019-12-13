Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

Активи Януковича на суму 70 мл доларів будуть заморожені ще один рік
Швейцарія продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це повідомляє посольство Швейцарії в Києві в Twitter.
Як зазначається в повідомленні, Федеральна рада Швейцарії продовжила заморожування активів Януковича на суму близько 70 млн швейцарських франків (71 млн доларів).
"Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на рахунках у швейцарських банках заблоковано 60 млн франків, ймовірно незаконно виведених з України колишнім керівництвом НАК "Нафтогаз України". Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у кримінальній справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.