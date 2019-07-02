У Швейцарії арештували 60 млн франків колишніх керівників "Нафтогазу"

Фото: Євген Бакулін (facebook.com/YevgeniyBakulin)

Кошти, ймовірно, були вкрадені при закупівлі вишок Бойка

На рахунках у швейцарських банках заблоковано 60 млн франків, ймовірно незаконно виведених з України колишнім керівництвом НАК "Нафтогаз України". Про це повідомила Федеральна прокуратура у Берні у відповідь на запит DW.

Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у кримінальній справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.

Цю інформацію Федеральна прокуратура надала, відповідаючи на запит DW про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку Генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну. За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 млн доларів, коли Бакулін був головою "Нафтогазу" (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка екс-голови держкомпанії.

Навесні 2018 року Євгена Бакуліна було оголошено у розшук. Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участі у злочинній організації і відмиванні грошей злочинного походження. Ідеться про роль Євгена Бакуліна у резонансній справі про "вишки Бойка". Так журналісти охрестили бурові установки, куплені 2011 року через підставних осіб і офшорні компанії для "Чорноморнафтогазу" - дочірньої компанії "Нафтогазу". Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.

Після втечі екс-президента України Віктора Януковича на територію Росії 2014 року слідчі Генпрокуратури встановили, що за бурові установки було переплачено 400 млн доларів. Ці гроші, вочевидь, були виведені за кордон.

Нагадаємо, Бакулін є фігурантом справи про закупівлю за завищеними цінами так званих "вишок Бойка" у 2011 році, коли очолював НАК "Нафтогаз України". По даній справі його затримували в 2014 році, проте пізніше Печерський райсуд Києва відпустив Бакуліна під заставу в 10 млн грн.