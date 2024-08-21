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Швейцария присоединилась к очередному пакету санкций ЕС против России

Среда 21 августа 2024 17:29
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Швейцария присоединилась к очередному пакету санкций ЕС против России Фото: Швейцария ввела новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швейцария решила ввести против России ограничения, которые предусмотрены 14-м пакетом санкций Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

"21 августа Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 14-го пакета санкций ЕС против России", - сказано в сообщении правительства.

В ведомстве напомнили, что 14-й пакет санкций ЕС против России включает уточнение по поводу запрета на импорт российских алмазов.

Как отметили в правительстве, такие меры вступят в силу 27 августа. При этом 9 июля в санкционный список Швейцарии уже были включены 69 физических и 47 юридических лиц.

Что предшествовало

Напомним, Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России 24 июня. В частности, меры были направлены против экспорта российского СПГ.

Санкции запрещают перевалку СПГ в ЕС для дальнейшей отправки в третьи страны. При этом импорт в страны Евросоюза запрещен не был.

Также компаниям ЕС, которые действуют за пределами России, запретили подключаться к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Более детально о 14-м пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина.

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