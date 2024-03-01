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Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

Архивное фото: Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария решила присоединиться к 13-му пакету санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швейцарии.

Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), отвечающий за санкции, 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против России. 

Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза, принятого в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины в течение последних двух лет. 

Отмечается, что EAER последовало этому примеру 29 февраля, расширив швейцарские санкционные списки под своей юрисдикцией, включив в них еще 106 физических лиц и 88 юридических и организаций.

Кто именно попал под ограничение

Под санкции снова попали физические, юридические лица и организации, которые преимущественно работают в военно-промышленном комплексе России и занимаются производством ракет, беспилотников, зенитно-ракетных систем и другой военной техники. 

Новые списки также нацелены на российские компании и частных лиц, которые занимаются поставками в Россию оборонной техники из КНДР. Санкции также были применены к "судьям" и "должностным лицам" с оккупированных территорий Украины, а также к лицам и организациям, причастным к принудительному перемещению украинских детей.

Дополнительные торговые санкции были введены, чтобы еще больше помешать России покупать чувствительные товары и технологии для российской армии. Эти меры добавляют 27 субъектов к запрету на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию России. 

Расширен и список товаров, входящих в запрет на экспорт, теперь запрещена продажа и экспорт в Россию комплектующих, используемых при проектировании и производстве дронов.

13-й пакет санкций

Европейский союз 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

Позже стало известно, что под новые санкции ЕС попали губернаторы России, оккупационные "чиновники" и представители Беларуси.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияШвейцарияСанкции против России