Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

"Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00 среды, 16 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июня в санкционный список уже было добавлено более ста дополнительных физических и юридических лиц.

Федеральный департамент экономики, образования и исследований ранее как компетентный орган ввел санкции в отношении еще более ста физических и юридических лиц.

Основной целью этих последних мер является эффективное предотвращение и прекращение обхода санкций в третьих странах и третьими странами.

Что известно о новых санкциях Швейцарии

"Федеральный совет примет остальные меры, содержащиеся в одиннадцатом пакете санкций, которые касаются Швейцарии и вступят в силу с 16 августа", - отметили в Швейцарии.

Эти меры включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию России, еще 87 компаниям, в том числе компаниям из третьих стран, которые поставили такие товары в Россию.

Кроме того, список товаров, на экспорт которых распространяется запрет, будет расширен за счет включения электронных компонентов и прекурсоров химического оружия.

Продажа прав на интеллектуальную собственность и коммерческой тайны России теперь также запрещена в связи с различными товарами. Это делается для того, чтобы товары, которые не разрешены к поставке в Россию, не производились в России. Запрет на транзит через Россию распространился и на другие товары.

Исключения из санкций против РФ

В финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или в официальной валюте государства-члена ЕС, гражданам и организациям России.

Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям запрещена независимо от валюты.

Федеральный совет также принимает возможности, предусмотренные ЕС для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью вывода швейцарских инвестиций из России.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.