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Швейцарія відхилила запит Данії на поставку бронетранспортерів до України

Фото: Швейцарський бронетранспортер Piranha III (wikimedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Швейцарський уряд відхилив запит Данії на відправку до України більше двох десятків бронетранспортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що сьогодні виконавча Федеральна рада Швейцарії підтвердила рішення відхилити запит Данії на передачу Україні 22 колісних бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

Також повідомляється, що Данія зберігає ці БТР на складах в Німеччині. Швейцарський "закон про нейтралітет" забороняє передачу збройних ройових систем, боєприпасів та інших військових матеріалів країнам, які беруть участь у міжнародних конфліктах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Швейцарія дозволила Німеччині передати бойові танки "Леопард" для України. На сьогодні на німецьких складах зберігається 42 такі машини.

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УкраїнаШвейцаріяДанияБТР