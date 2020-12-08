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Швейцарія стурбована порушеннями Росією прав людини в Криму

Автор: РБК-Україна

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеокімнати з держсекретарем Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Христиною Марті. В ході бесіди вони обговорили порушення прав людини і мілітаризацію Криму Росією.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Марті запевнила, що розгляне ініціативу України з деокупації Криму, яку представила Джапарова.

"Перший заступник міністра закордонних справ України повідомила Христині Марти про порушення прав людини і мілітаризації Криму Російською Федерацією, ознайомила її з пріоритетними цілями ініціативи Кримська платформа і запросила Швейцарії приєднатися до її роботи", - йдеться в повідомленні.

Держсекретар Швейцарії підтвердила, що її країна ніколи не визнає анексію Криму. Крістіна Марті також висловила стурбованість порушеннями прав людини на півострові.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Донбас і Крим будуть серед головних питань ОБСЄ під головуванням Швеції. Кулеба також виступив за забезпечення моніторингу ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

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Новини України КримШвейцарияЕміне Джапарова