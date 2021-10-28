Швейцарія назвала умову для повернення заморожених активів Януковича

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Україна зможе повернути заморожені кошти колишнього президента Віктора Януковича після змін у судовій системі. Він відзначив позитивні зміни в цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву швейцарського дипломата в ході брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою .

Кассіс підтвердив, що мова про 70 млн євро, які належать Україні. За його словами, це питання він засуджував зі своїм українським колегою.

"Минуло вже 7 років і ми сигналізували Україні, що залишається 3 роки. Але ми отримали позитивні запевнення в тому, що відбуваються необхідні процедури для того, щоб як тільки юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися", - сказав швейцарський дипломат.