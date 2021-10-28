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Швейцарія назвала умову для повернення заморожених активів Януковича

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 20:11
Швейцарія назвала умову для повернення заморожених активів Януковича Фото: колишній президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Україна зможе повернути заморожені кошти колишнього президента Віктора Януковича після змін у судовій системі. Він відзначив позитивні зміни в цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву швейцарського дипломата в ході брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Кассіс підтвердив, що мова про 70 млн євро, які належать Україні. За його словами, це питання він засуджував зі своїм українським колегою.

"Минуло вже 7 років і ми сигналізували Україні, що залишається 3 роки. Але ми отримали позитивні запевнення в тому, що відбуваються необхідні процедури для того, щоб як тільки юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися", - сказав швейцарський дипломат.

Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи ексчиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти заарештовані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Відзначити, у червні 2021 року Генеральний суд ЄС анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича та його сина Олександра.

У березні поточного року Швейцарія нагадала Україні, що заморожування активів Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки

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Янукович Швейцарія
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