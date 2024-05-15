Швейцария хочет разрешить экспорт оружия, но сохранит запрет для Украины, - Bloomberg

Швейцария сможет отменять ограничения на экспорт в "исключительных обстоятельствах" в течение ограниченного времени, если это соответствует "интересам внешней политики или национальной безопасности", предложил кабинет министров в среду.

Законодатели требовали большей гибкости, чтобы поддержать швейцарскую оружейную промышленность, которая играет ключевую роль в традициях нейтралитета и самообороны страны.

Пока неизвестно, сможет ли этот шаг убедить покупателей в Европе, которые увеличивают расходы на оборону, пытаясь помочь Украине отразить вторжение России.

Правительство Швейцарии уже заявило, что не будет использовать исключение, чтобы разрешить поставки оружия Украине. Швейцария запретила Германии, Испании и Дании отправлять в Украину оружие швейцарского производства.