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Швейцарія частково закриє своє небо через зустріч Байдена і Путіна

Автор: РБК-Україна

Через зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним частково закриють повітряний простір над Швейцарією. Тимчасове обмеження триватиме протягом трьох днів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Повідомляється, що обмеження на польоти в повітряному просторі над Женевою триватиме з 15 по 17 червня.

"Оскільки це міжнародна зустріч на високому рівні, дані заходи необхідні для забезпечення її безпеки, тим більше що Швейцарія має забезпечувати захист осіб, які перебувають під захистом міжнародного права, в тому числі глав держав США і Росії", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що армія забезпечить посилене спостереження за повітряним простором. За уточненою інформацією, обмеження буде введено з 08:00 15 червня до 17:00 17 червня за місцевим часом в районі над площею Націй в Женеві.

Це обмеження не стосується комерційних рейсів з міжнародного аеропорту Женеви.

Крім того, в Женеві розгорнуть додаткове угруповання з 1 000 військовослужбовців для підтримки місцевої поліції. Зокрема, армія візьме на себе захист іноземних представництв і підтримає поліцію кантону Женева в області повітряного і морського транспорту.

Нагадаємо, вчора офіційно стало відомо, що зустріч Байдена і Путіна пройде на Женевській віллі Ла Гранж.

Про плани президентів США і Росії читайте в матеріалі "Зустріч Байдена і Путіна: що відомо за тиждень до саміту".

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