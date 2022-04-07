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Швейцарія заморозила російські активи на 8 млрд доларів

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Швейцарія, Четвер 07 квітня 2022 16:57
Швейцарія заморозила російські активи на 8 млрд доларів Фото: Швейцарія заарештувала російські активи на 8 млрд доларів (ssu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

На сьогоднішній день Швейцарія заблокувала російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків (8 млрд доларів). Це сталося за п'ять тижнів після того, як вперше ввела санкції проти тих, хто вважається близьким до Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нова цифра являє собою 30-відсоткове зростання в порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Швейцарський Секретаріат з економічних питань. Більш високий показник свідчить про те, що реалізація санкцій працює добре, заявив глава SECO Ервін Боллінджер в Берні.

Трохи більше місяця тому Швейцарія здивувала світ, відійшовши від своєї традиції нейтралітету і заявивши, що повністю вживе заходів Європейського Союзу проти Росії. Тим не менш, швейцарський уряд і, зокрема, SECO піддалися критиці з боку політиків в Берні і в редакційних статтях газет за те, що вони не зробили достатньо для блокування російських активів, що знаходяться під санкціями.

Боллінджер відповів на критику у вівторок вдень. Так, російські активи в Швейцарії складають від 150 до 200 мільярдів Швейцарських франків, сказав Боллінджер, пославшись на дані швейцарської банківської асоціації, але "дозвольте мені прояснити, що не кожен росіянин тут під санкціями", - сказав він.

З 900 осіб, згаданих на даний момент в санкціях ЄС і Швейцарії, "дуже мало" з цих людей мають нерухомість в Швейцарії, і набагато менше є платниками податків", - сказав Боллінджер. "Ми можемо говорити про хорошу жменьку, я думаю. Це не 100".

SECO, в якій працює 800 співробітників, стверджує, що вона повністю реалізувала всі попередні раунди санкцій Європейського Союзу, але вжиття заходів може зайняти час через складність кожного випадку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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