У Швейцарії вдвічі скоротять час карантину через загрозу підриву економіки

Швейцарія вдвічі скоротить час карантину до п'яти днів, щоб допомогти впоратися із хвилею коронавірусних інфекцій. Також таке рішення допоможе економіці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними влади країни, щодня десятки тисяч людей заражаються "Омікроном". Такий показник може спричинити катастрофічну ситуацію з економікою країни.

"Епідеміологічна ситуація є критичною і, як і раніше, важко піддається оцінці", - йдеться в заяві уряду.

Чиновники побоюються, що хвиля може знищити систему охорони здоров'я. Влада заявила, що, хоча варіант "Омікрон" здається менш небезпечним, вони очікують збільшення кількості госпіталізацій через дуже велику кількість інфекцій, яке в середу, 12 січня, зросло до 32 881 нового випадку.