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В Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 07:08
В Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг
Фото: аварія поїзда в Швейцарії (dpa)

Поїзд їхав з Німеччини в швейцарський курортне містечко

В Швейцарії зійшов з рейок пасажирський поїзд, який прямував з Німеччини в курортне місто Інтерлакен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію SBB - "Швейцарські федеральні залізниці".

Відомо, чо високошвидкісний потяг Intercity-Express міжміського сполучення, виїхав з Берліна. Вагони зійшли з рейок недалеко від вокзалу швейцарського Базеля.

Повідомляється, що в момент аварії в поїзді перебували близько 240 осіб. Всіх постраждалих евакуювали. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Зараз з'ясовуються причини аварії поїзда.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 8 лютого, в іспанській Каталонії зіткнулися два пасажирських потяги, одна людина загинула, 58 отримали поранення. Зіткнення сталося між Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манресою.

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