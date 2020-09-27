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У Швейцарії проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС

Автор: Юлія Струк

У Швейцарії виборці на референдумі проголосували проти припинення вільного пересування з Європейським союзом. Вони відмовилися скасувати відповідну угоду.

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Про це повідомляє видання The Guardian.

Згідно з попередніми даними, ідею обмеження приїзду іноземців з ЄС не підтримали 63% виборців. А "за" висловилися 37% громадян.

Зазначимо, Швейцарська народна партія вимагала провести референдум щодо цієї угоди з Євросоюзом.

Опоненти заявляли, що це призведе до рецесії здорової економіки і позбавить сотні тисяч швейцарських громадян свободи жити і працювати по всій Європі.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2014 року більшість учасників загальнонаціонального референдуму в Швейцарії проголосувало проти обмеження припливу мігрантів в країну. Зазначалося, що 74% тих, хто проголосував відхилили відповідну вимогу руху "Екопоп".

"Екопоп" наполягав на обмеженні припливу мігрантів у Швейцарії квотою в 0,2% від населення країни, що в абсолютних цифрах становить 16 тисяч осіб у рік.

Прогноз погоди
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