У Швейцарії проведуть референдум по вільному пересуванню з країнами ЄС

Фото: прапор Швейцарії (swissinform.ru)

Швейцарія у неділю, 27 вересня, проведе референдум щодо вільного пересування з країнами Європейського союзу. На ньому виборці вирішать, чи відмовлятися від відповідної угоди з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

Прихильники відмови від угоди заявляють, що це дозволить Швейцарії контролювати свої кордони і пропускати тільки тих мігрантів, яких вона хоче.

Опоненти переконані, що це призведе до рецесії здорової економіки і позбавить сотні тисяч швейцарських громадян свободи жити та працювати по всій Європі.

Міністр юстиції конфедерації висловив переконання, що це створить ситуацію "гірше, ніж Brexit".

Вказано, що голосування ініціювала права Швейцарська народна партія (SVP).

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2014 року більшість учасників загальнонаціонального референдуму в Швейцарії проголосувала проти обмеження припливу мігрантів у країну. Зазначалося, що 74% тих, хто голосував, відхилили відповідну вимогу руху "Екопоп".

"Екопоп" наполягав на обмеженні припливу мігрантів до Швейцарії квотою в 0,2% від населення країни, що в абсолютних цифрах становить 16 тисяч осіб у рік.

Нагадаємо, Швейцарія внесла Україну до так званого карантинного списку країн, по приїзду з яких треба проходити двотижневий карантин. Заходи прийняті в рамках боротьби з поширенням COVID-19.