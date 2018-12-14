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У Швейцарії збудують перший у Європі тестовий трек Hyperloop

Новини » Транспорт    14.12.2018 - 11:26
У Швейцарії збудують перший у Європі тестовий трек Hyperloop
Фото: Hyperloop (twitter.com-WillPowell)

Будівництво почнеться у 2019 році

У Швейцарії наступного року почнуть будівництво випробувальної ділянки Hyperloop. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як зазначається, це буде перший в Європі випробувальний трек. Його збудують в комуні Колломбей-Мураз кантону Вале.

Будівництво Hyperloop реалізовуватиме EuroTube в партнерстві зі Швейцарськими федеральними залізницями (SBB). Його почнуть у другій половині 2019 року. 

Як зазначається, випробувальна траса буде призначена для перевезення вантажів та матиме вигляд великокої вакумної труби. 

Як відомо, капсули в трубі можуть переміщатися зі швидкістю до 1100 км на годину. Однак максимальна швидкість на ділянці у Швейцарії не перевищуватиме 900 км на годину.

Раніше стало відомо, що у порту Гамбурга (Німеччина) побудують високошвидкісну транспортну систему Hyperloop для перевезення морських вантажних контейнерів. Розраховують, що за допомогою нової системи контейнери можна буде перевозити зі швидкістю понад 1000 км на годину. Точні терміни завершення будівництва поки не називаються.

Нагадаємо, в Іспанії компанія Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), що займається реалізацією проекту надшвидкісної системи поїздів, продемонструвала першу в світі пасажирську капсулу.

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