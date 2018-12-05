В Швейцарии избрали президентом Вели Маурера

Фото: Вели Маурер (twitter.com/bazonline.ch)

За Маурера проголосовали 201 из 209 депутатов

Федеральное собрание Швейцарии избрало Вели Маурера президентом в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на Basler Zeitung.

За Маурера проголосовали 201 из 209 депутатов. Вели Маурер вже вдруге призначений президентом Швейцарії, до цього він обіймав цю посаду в 2012 році.

Напомним, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили.

По итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Отметим, формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вашадзе баллотировался от партии "Единое национальное движение". Также сообщается, что церемония инаугурации Зурабишвили пройдет 16 декабря.

В свою очередь, экс-президент Грузии Саакашвили призвал не признавать результаты выборов президента Грузии. Во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании "Рустави 2" Саакашвили призвал народ перейти к режиму всеобщего неповиновения.