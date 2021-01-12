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Російське судно-трубоукладчик покинуло місце будівництва "Північного потоку-2"

Вівторок 12 січня 2021 00:39
Російське судно-трубоукладчик покинуло місце будівництва "Північного потоку-2"
Фото: "Академік Черський" (marinetraffic.com)
Автор: Инна Собора

Російське судно-трубоукладчик "Академік Черський" залишив місце будівництва газопроводу "Північний потік-2". Воно вийшло в Балтійське море.

Про це свідчать дані глобальної системи позиціонування суден MarineTraffic.

"Академік Черський" покинув порт міста Мукран в Німеччині. Там знаходиться склад з трубами для будівництва газопроводу.

РБК-Україна писало, що трубоукладчик прибув на місце добудови газопроводу на початку січня, до цього він місяць стояв біля берегів Калінінграда.

Судно "Академік Черський" було закладено в 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна - Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

Як відомо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в районі данського острова Борнхольм було зупинено у грудні 2019 року після введення санкцій США.

Нагадаємо, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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