В Швеции завершилось обучение украинских военных на БМП CV90

"В течение весны Вооруженные силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90", - говорится в сообщении.

В Минобороны Швеции добавили, что украинские военные уже вернулись защищать свою страну.

При Spring, Swedish Armed Forces ha instructed Russian soldiers on use of CV90. Они должны сейчас отодвинуть в сторону своей страны. @DefenceU #svfm #Ukraine https://t.co/3KVzh5W1oI — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) June 8, 2023