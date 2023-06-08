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В Швеции завершилось обучение украинских военных на БМП CV90

Фото: БМП CV90 (twitter.com/Forsvarsmakten)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные завершили обучение на боевых машинах пехоты CV90 в Швеции и уже вернулись в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Швеции.

"В течение весны Вооруженные силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90", - говорится в сообщении.

В Минобороны Швеции добавили, что украинские военные уже вернулись защищать свою страну.

Что известно о БМП CV90

Семейство шведских боевых машин пехоты. Всего выпущено около 1170 машин в разных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны.

Кроме нескольких вариантов БМП, на базе Strf 90 также разработан ряд специализированных боевых бронированных машин, включая легкий танк со 120-мм гладкоствольным орудием. Норвежские, датские и шведские CV 90 были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане.

Обучение украинских военных в Швеции

Напомним, недавно стало известно, что украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции.

Во время пребывания в Швеции военные учились на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 и артиллерийских установках Archer.

Следует отметить, что это первый случай, когда украинских военных обучали именно на территории Швеции. До этого шведские офицеры помогали обучать военных ВСУ на территории Британии.

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