В Швеции предложили создать армию северных стран на фоне обострения отношений с РФ

Председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист предложил создать объединенную армию северных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.

Причиной для формирования объединенной армии по мнению Хультквиста является усиление напряженности в отношениях с Российской Федерацией. Для этого нужно, чтобы Финляндия, Швеция и Норвегия взяли коллективную ответственность за защиту границ друг друга.