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В Швеции предложили создать армию северных стран на фоне обострения отношений с РФ

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Стокгольм, Пятница 28 октября 2022 16:54
В Швеции предложили создать армию северных стран на фоне обострения отношений с РФ Фото: в Швеции предложили создать армию северных стран (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист предложил создать объединенную армию северных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.

Причиной для формирования объединенной армии по мнению Хультквиста является усиление напряженности в отношениях с Российской Федерацией. Для этого нужно, чтобы Финляндия, Швеция и Норвегия взяли коллективную ответственность за защиту границ друг друга.

Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи.

Также напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новым министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

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