В Швеции заявили о повышенном риске российских диверсий на предприятия ВПК

Как рассказал представитель полиции Карл Мелин, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину вырос риск российских диверсий в Швеции.

Именно предприятия военно-промышленного комплекса Швеции считаются наиболее вероятной целью возможных диверсий. По словам Мелина, возможность российских диверсий также возросла в некоторых других странах Европы. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.

Диверсии на базах НАТО в Германии

Недавно издание Spiegel сообщало, что в немецком Кельн-Ване правоохранители расследуют возможную диверсию .

Немецкая база в Кельне является важным логистическим узлом, в том числе и для поддержки Украины. Обычно украинские военные, завершившие учебу, вылетают из Кельна в Польшу.

После сообщений о диверсиях на базах в Бундестаге заявили, что подозревают Россию.

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