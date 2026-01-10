RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Швеции арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Фото: полиция Швеции (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Швеции арестовали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности. По версии прокуратуры, дело может быть связано с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание SVT.

Как заявил старший прокурор Матс Юнгквист, предварительные результаты расследования указывают на то, что подозреваемый мог находиться под влиянием российской разведки. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия.

Мужчине, которому более 30 лет, инкриминируют шпионаж. Он живет в центральной части Швеции.

В среду, 7 января, окружной суд Стокгольма принял решение о его заключении под стражу.

Известно, что ранее подозреваемый сотрудничал с Вооруженными силами Швеции. По данным SVT, в 2018 - 2022 годах он работал консультантом в ИТ-компании, которая предоставляла услуги оборонному ведомству, а затем основал собственную компьютерную фирму.

Прокуратура воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на чувствительность дела.

"Это очень деликатное расследование, поэтому пока я не могу раскрывать больше деталей", - сообщил Юнгквист в заявлении для прессы.

 

Дела о шпионаже в пользу РФ

Напомним, в октябре в Брюсселе задержали офицера местной полиции по подозрению в шпионаже в пользу Китая и, возможно, России.

Согласно информации, офицер имел доступ к международному дипломатическому сообществу в Брюсселе, что позволяло собирать конфиденциальные сведения. В частности, подразделение, где он работал, контролирует районы вокруг учреждений Европейского Союза.

Также сообщалось, что РФ вербует подростков в Нидерландах для шпионажа. Местная полиция задержала двух 17-летних парней, их подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера.

По версии прокуратуры, один из подростков в августе прошел по маршруту мимо Европола, Евроюста и посольства Канады с устройством, позволяющим выявлять сети и даже перехватывать данные.

Следователи считают, что подростки могли действовать в пользу российской разведки, а контакты с ними устанавливались через Telegram.

