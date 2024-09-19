В Швеции решили изменить правила образования: дети будут идти в школу раньше

В Швеции планируют на год раньше отправлять детей в школу. Педагоги критикуют такие нововведения.
РБК-Украина со ссылкой на The Guardian рассказывает, почему принято решение отправлять детей в школу раньше и почему педагоги критически относятся к этому.
Правительство Швеции приняло решение о реформе системы образования в стране, согласно которой с 2028 года дети будут начинать обучение в школе с шести лет – годом ранее, чем сейчас. Таким образом, в стране должны перейти от обучения на основе игры для младших детей к более формализованному.
Планируется, что обязательный год подготовительного обучения для детей 6 лет, известный как förskoleklass, будет заменен на дополнительный год в начальной школе (grundskola).
Министр образования страны Йохан Першон заявил, что "школа должна вернуться к основам" и рассказал, что планируют акцентировать внимание на развитии базовых навыков у детей, чтобы они раньше учились читать, писать и знакомиться с математикой.
Некоторые эксперты поддерживают новшества, считая, что оно поможет сблизить шведскую образовательную систему с другими европейскими странами.
В то же время педагоги критически относятся к нововведению. Они заявляют, что новый подход противоречит исследованиям, показывающим, что развитие детей лучше поддерживается в игровой среде. Лидеры профсоюзов выражают опасения, что перемены могут оставить без работы многих воспитателей.
Кристиан Эйдевальд, профессор дошкольного образования в Университете Седертерн, предостерегает, что переход к более формализованному обучению может привести к потере важных методов игры, способствующих развитию детей. Он подчеркивает, что игра является основой для раннего обучения и развития критических навыков.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в четырех польских городах заработают вечерние школы для украинских учащихся 8-11 классов. Кроме изучения основных дисциплин, у школьников будет возможность приобщаться к профориентационным и социальным активностям.
Напомним, в Будапеште открыли первую государственную двуязычную школу для детей из Украины, где обучение проводится на украинском и венгерском языках. Школа была создана благодаря длительной подготовительной работе украинского общества "Дом украинских традиций", которое также будет осуществлять управление заведением. Учеба будет проходить на украинском языке с 1 по 12 классы, с дополнительным изучением венгерского и английского языков. Финансирование школы обеспечивается из государственного бюджета Венгрии.
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