В Швеции возобновилась дискуссия о создании собственной атомной бомбы

В Швеции возобновились дебаты о ядерном оружии после публикации серии материалов в местных СМИ. Политики и эксперты спорят о том, нужно ли стране создавать собственный арсенал или участвовать в европейской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Секретное озеро и забытая история

Как отмечается в публикации, в шведской Лапландии недалеко от поселка Науста находится озеро Фоаяуре. Оно образовалось в результате одного из самых мощных взрывов, проведенных в стране в 1950-х годах в рамках секретной оборонной программы.

Первоначально это был кратер от подрыва, который имитировал небольшой ядерный взрыв в рамках подготовки к созданию национального атомного оружия.

В 1956 и 1957 годах власти тайно провели испытания, а позже кратер заполнился водой. Озеро стало символом скрытой ядерной истории Швеции, которая десятилетиями оставалась засекреченной.

Возвращение к ядерным дебатам

Сегодня, поскольку российская угроза растет, а Соединенные Штаты кажутся все менее надежными, политики обсуждают, нужна ли им собственная бомба.

Первым тему поднял лидер партии Шведские демократы Джимми Акессон. Он заявил: "У Швеции было много экспертизы в ядерных технологиях давно. Но политическая воля была другой. Думаю, сейчас на столе должно лежать все".

Идею поддержал исследователь Роберт Дальсе из агентства FOA, а также евродепутат Алиса Теодореску Маве из Христианских демократов, которая предложила участие Швеции в общеевропейской ядерной стратегии.

Ядерные планы в Европе

Швеция не единственная страна, где обсуждается этот вопрос. В Польше премьер-министр Дональд Туск намекнул, что страна могла бы рассмотреть создание собственных ядерных вооружений или участие в программах Франции и США.

В Германии тоже звучат идеи о включении в европейское ядерное сдерживание, но общественное мнение остается против.

Эксперты подчеркивают, что Швеция не обладает достаточной промышленной базой для создания оружия без помощи ядерной державы. Последняя АЭС была построена еще 40 лет назад, и восстановление полноценной программы потребовало бы колоссальных инвестиций.

Историческое наследие

После Второй мировой войны Швеция тайно работала над атомным проектом. В 1948 году агентству FOA поручили изучить возможности создания бомбы на основе плутония. К середине 1950-х США считали, что страна могла бы собрать оружие в течение пяти лет.

Однако проект постепенно свернули под давлением общественного мнения, из-за огромных затрат и благодаря неофициальным гарантиям безопасности от США. Последние остатки плутония были вывезены в Америку в 2012 году.

Перспективы сегодня

Эксперты считают, что возобновление программы практически невозможно. "Многое нужно создавать заново, включая инфраструктуру для производства материалов. Людей, которые работали над проектом, больше нет", - отметил специалист FOA Мартин Голиаф.

Тем не менее тема снова стала частью политической повестки, отражая обеспокоенность Швеции своей безопасностью в условиях растущих международных угроз.