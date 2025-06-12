В Швеции состоится "секретная" встреча, на которой обсудят будущее Украины, - СМИ

Как сообщается, встреча начнется 12 июня и продлится до 15 июня. Она будет "секретной", поскольку пройдет в отеле Grand Hotel без трансляций дебатов и пресс-конференций.

Темы обсуждений будут предусматривать евроатлантические отношения, будущее Украины, экономику США, Европу, Ближний Восток, а также инновации в сфере обороны, искусственный интеллект и вопросы миграции.

Ожидается, что участие во встрече примут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, президент Финляндии Александр Стубб, министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также спикер Бундестага Юлия Клекнер.

Бильдербергская группа - ежегодная частная конференция, в которой принимают участие от 120 до 150 человек европейской и североамериканской политической элиты, эксперты из промышленности, финансов, научных кругов и средств массовой информации.

Проводится конференция ежегодно с 1954 г. Все участники допускаются исключительно по приглашениям, имеют право использовать полученную на встрече информацию, однако не раскрывать, кому она принадлежит.