В Швеции суд отпустил из-под ареста россиянина, которого подозревают в работе на ГРУ РФ

Суд в Стокгольме решил отпустить из-под ареста шестидесятилетнего россиянина Сергея Скворцова, который может сотрудничать с Главным разведывательным управлением РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечает издание, окружной суд Стокгольма заявил, что "решил, что больше нет оснований держать обвиняемого под стражей".

Вероятного сотрудника российской разведки отпустили из следственного изолятора до вынесения приговора. Это произойдет уже 26 октября.

Что известно о деле

Скворцов находился под стражей в Швеции с ноября 2022 года, когда его задержали в Стокгольме. В случае, если суд докажет его вину, россиянину грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконную разведывательную деятельность".

Россиянина обвиняют по двум пунктам в "незаконной разведывательной деятельности" против США и Швеции на протяжении более десяти лет.

Прокуроры утверждают, что он был "агентом по закупкам" крупной российской организации, приобретавшей западные технологии для РФ. Это запрещено в рамках антироссийских санкций.

Суд над Скворцовым начался еще 4 сентября.