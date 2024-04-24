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В Швеции хотят подготовить критическую инфраструктуру на случай войны с Россией, - Bloomberg

Архивное фото: в Швеции хотят подготовить критическую инфраструктуру на случай войны с Россией (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Швеции хотят подготовиться к возможному военному конфликту с Россией и поэтому стране необходимо модернизировать порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В Швеции хотят возобновить работу старой электростанции

Издание пишет, что законсервированную электростанцию у пролива Ересун планировалось демонтировать и отправить новым владельцам за границу. Однако после начала войны в Украине правительство изменило оборонную политику страны и теперь заставляет переосмыслить планы энергетической безопасности.

Шведский сетевой оператор хочет, чтобы объект в Мальме снова заработал, чтобы он мог поддерживать свет в третьем по величине городе страны в случае отключения электроэнергии после атаки на национальную энергетическую инфраструктуру.

Bloomberg пишет, что энергетическая инфраструктура Швеции особенно уязвима из-за географического положения.

В Швеции опасаются диверсий

Отмечается, что около 16 тысяч километров линий электропередач, помогающих объединить производство на севере с основными городами на юге, пролегают через густые леса.

По мнению старшего преподавателя Шведского университета обороны Веры ван Зост, это делает энергосистему более открытой для диверсий, чем во многих других европейских странах, и Швеция должна быть готова к сбоям.

"Критическая инфраструктура, как, например, электросеть, часто является основной целью во время войны", - сказал ван Зост.

В стране развивают сектор гражданской обороны

К концу 2028 года около 1000 квалифицированных шведов должны быть призваны для защиты энергоснабжения в рамках обязательной гражданской обязанности. Это форма национальной службы, которая была прекращена после Холодной войны, но ее снова ввели в этом году.

Эти люди будут строить более крепкие ограждения и усилят мониторинг энергосистемы. Правительство Швеции заложило в бюджет 2024 года на гражданскую оборону около 5,5 миллиарда крон (510 миллионов долларов), что почти втрое больше, чем в 2021 году.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны должны быть более похожи на граничащую с Россией Финляндию и в течение десятилетий создала и поддерживает надежную инфраструктуру гражданской обороны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже принял это во внимание.

Возможен военный конфликт России и членов НАТО

После начала вторжения в Украину страны Запада прониклись своей безопасностью, а некоторые из них предполагают, что РФ сможет напасть и на представителей Альянса.

В разведке Эстонии говорили, что Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО в течение следующих десяти лет.

А президент Владимир Зеленский недавно заявил, что война России с НАТО возможна, под угрозой могут оказаться балтийские страны. Противостояние возможно, если Украина не устоит.

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