В Швеции боятся нападения России и назвали причину
Российская Федерация может напасть на Швецию. Это может произойти из-за желания РФ получить контроль над Балтийским морем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон в интервью Rzeczpospolita.
Он отметил, что Россия перебросила часть своих десантных сил с Балтийского моря в Черное. Однако российский флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остался практически нетронутым.
"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", - сказал Йонсон.
По его мнению, целью агрессии Кремля может быть стремление к контролю в Балтийском море.
"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах", – рассказал он.
В то же время Йонсон отметил, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.
"ВМС Швеции традиционно сосредоточены в Балтийском море. Наши подлодки прекрасно знают морское дно. Мы также имеем большой флот кораблей и отличный десант. Однако из-за текущей ситуации мы реализуем амбициозную программу расширения ВМС", - отметил он.
Что известно о Балтийской линии обороны
Ранее РБК-Украина говорила о том, что Польша и балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Письмо с предложением было отправлено в ЕС.
Также известно, что в Эстонии работают над Балтийской линией обороны. Там сначала построят 40 опорных пунктов и 12 складских зон, затем прибавят еще 8 опорных пунктов.
Также следует напомнить, что Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года после того, как вторжение России в Украину заставило пересмотреть ее политику национальной безопасности.
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