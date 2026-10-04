Швеция изменила концепцию реагирования авиации, если нападет Россия

Вооруженные силы Швеции приняли новую концепцию ведения боевых действий своими ВВС на случай, если Россия решит напасть. Тактика предусматривает авиаудары по тылу противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Руководитель Центра воздушных операций ВВС Швеции полковник Карл Бергквист заявил, что в случае нападение РФ, Швеция больше не будет ограничиваться только оборонительными ответами, но и начнет наносить удары вглубь российской территории.
Центральным элементом этой концепции являются многоцелевые истребители JAS 39 Gripen, которые оснащаются крылатыми ракетами Taurus KEPD. Дальность этих ракет составляет до 500 километров, и они предназначены для уничтожения хорошо защищенных наземных целей.
Также известно, что шведская армия может получить на вооружение ракеты с дальностью 2000 км. Причем стоит добавить, что расстояние между Стотокгольмом и Москвой составляет примерно 1200 км.
Помимо этого, в новой концепции ВВС Швеции предусмотрено рассредоточение боевой авиации и использование автомобильных дорог для взлета и посадки боевых самолетов.
Кроме того, страна планирует усилить свою ПВО и возможности разведки с помощью спутников и дронов.
Напомним, 25 сентября Финляндия и Швеция впервые перехватили российские самолеты, которые залетели в воздушное пространство Финского залива. В частности, были перехвачены транспортный самолет и несколько истребителей.
Также мы писали, что Агентство по фортификации Швеции намерено забрать недвижимость у гражданина гражданина России в связи с безопасностью страны. Речь идет о недвижимости вблизи военно-морской базы Муске.