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Швеция увеличит производство 155-мм боеприпасов для Украины

Суббота 13 января 2024 22:58
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Швеция увеличит производство 155-мм боеприпасов для Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция подписала соглашение с производителем боеприпасов Nammo об увеличении производственных мощностей артиллерийских боеприпасов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции.

Соглашение направлено на увеличение поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов и укрепление надежности поставок.

"Сейчас мы делаем следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в производственные мощности отрасли. Это сократит сроки поставок, повысит нашу способность оказывать поддержку Украине и в то же время укрепит надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе в долгосрочной перспективе", - заявил Йонас Лоцне, руководитель направления вооружений FMV.

При этом отмечается, что эта инициатива является третьим шагом в комплексных усилиях по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и обеспечению дальнейшей поддержки Украины.

Помощь Украине от Швеции

11 декабря прошлого года правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут в поддержку украинцев зимой.

Также 26 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

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