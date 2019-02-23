Швеція заявила про "небезпечне наближення" російського Су-27 до її літака

Інцидент стався на початку тижня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем

Российский истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии рядом со шведским самолетом-разведчиком в начале нынешней недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вооруженных сил Швеции.

В какой именно день произошел инцидент не уточняется, минимальное растояние между самолетами при сближении составило менее 20 метров.

"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским военным самолетом-разведчиком следил российский Су-27, который пролетел на расстоянии менее 20 метров", - говорится в сообщении.

О ситуации военные доложили правительству.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал происшествие "неприемлемым поведением", которое "выходит за рамки нормы".

"Подобные инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.

Министр также напомнил, что это не первый подобный случай, аналогичные инциденты были зафиксированы осенью 2017 года и весной 2018.

Напомним, в конце января два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 приблизились к воздушному пространству Канады, в связи с этим Военно-воздушные силы США и Канады поднимали в небо свою военную авиацию.