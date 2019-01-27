Російські бомбардувальники наблизилися до повітряного простору Канади

Фото: російський бомбардувальник (з відкритих джерел)

США і Канада підняли в повітря 4 винищувачі та літак дальнього виявлення

Два російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 в суботу, 26 січня, наблизилися до повітряного простору Канади, у зв'язку з цим Військово-повітряні сили США і Канади піднімали в небо свою військову авіацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.

Згідно з повідомленням, у повітря були підняті два винищувачі F-22, два винищувачі CF-18, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS.

Наголошується, що російські бомбардувальники опинилися в канадській зоні ідентифікації ППО, але не заходили на територію Канади.

"Бомбардувальники залишилися в міжнародному повітряному просторі і не увійшли на суверенну територію", - повідомило NORAD.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) January 26, 2019

Нагадаємо, 24 січня Фінляндія піднімала літак для перехоплення двох російських винищувачів Су-24. Інцидент стався о 10:30 ранку, російські Су-24 не порушили повітряний простір країни.