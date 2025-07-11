Швеция запускает новую инициативу для поддержки Украины

Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины - это международная площадка для обсуждения важнейших вопросов, связанных с послевоенным восстановлением нашей страны. Здесь определяют ключевые направления, формируют стратегии и рассматривают возможности финансирования восстановления.

К участию в конференции привлекаются представители правительств других государств, международные институты, бизнес-сообщество и общественные организации. Среди главных тем - энергетическая безопасность, восстановление инфраструктуры, цифровизация, внедрение реформ, поддержка малого и среднего бизнеса, а также обеспечение прозрачности в использовании международной помощи.

Программы восстановления Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках конференции по восстановлению Украины объявила о создании нового фонда по восстановлению Украины. Она назвала его крупнейшим фондом акций в мире для поддержки страны, пострадавшей от войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Украины может состояться в формате коалиции международных партнеров по примеру плана Маршалла. Это бы способствовало экономическому росту и модернизации инфраструктуры.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также вспомнил об идее "плана Маршалла".

Он подчеркнул, что международное сообщество должно поддержать Украину в процессе послевоенного восстановления, создав для нее современный вариант такого плана помощи.

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