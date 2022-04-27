Швеція запросила у ЄС компенсацію за військові поставки для України

Уряд Швеції в числі низки інших країн запросив компенсацію у Європейського союзу за військові поставки для України. Зокрема, за поставку касок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Шведське радіо" .

Повідомляється, що компенсацію запросили за постачання озброєння та військової техніки. Серед іншого, була направлена заявка на компенсацію за 5000 військових касок, але пізніше стало відомо, що Стокгольм вимагає на 95 млн крон (близько 9 млн євро) більше, ніж коштували відправлені каски.

У той же час повідомляється, що Швеція отримає компенсацію тільки за малу частину військових поставок.