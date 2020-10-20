Швеція заборонила будувати вежі 5G китайським компаніям

Швеція забороняє китайським технологічним компаніям Huawei і ZTE будувати нові високошвидкісні бездротові мережі після того, як високопоставлений чиновник служби безпеки назвав Китай одною з найбільших загроз для країни.

Про це пише Associated Press.

У шведському телекомунікаційному регуляторі заявили, що чотири оператора бездротового зв'язку, які претендують на частоти в майбутньому аукціоні для нових мереж 5G, не повинні використовувати обладнання Huawei або ZTE.

"Китай є однією з найбільших загроз для Швеції. Китайська держава здійснює кібершпіонаж для сприяння власному економічному розвитку та розвитку свого військового потенціалу. Це робиться шляхом широкого збору розвідданих та розкрадання технологій, наукових досліджень і розробок. Це те, що ми повинні враховувати при побудові мережі 5G майбутнього", - заявив глава Служби внутрішньої безпеки Швеції Клас Фріберг.

Зазначається що Швеція стала останньою країною в Європі, яка заборонила Huawei брати участь у створенні мереж 5G, і її рішення, ймовірно, додасть напруженості у відносинах між китайським урядом і західними державами.

Американські офіційні особи провели інтенсивну лобістську кампанію в Європі, щоб переконати союзників, що Huawei може бути змушена сприяти комуністичній партії Китаю в кібершпіонажі. В Huawei послідовно заперечують ці звинувачення.

Заборона також означає більше можливостей для основних конкурентів Huawei - шведській компанії Ericsson і фінській Nokia.

Нагадаємо, раніше країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією про 5G.

Зазначимо, в травні група Tele2 активувала першу у Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.